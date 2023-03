In der Alten Sägemühle in Oldendorf werden zwei weitere Dörferabende veranstaltet, um Projekte für die weitere Entwicklung des Stadtteils zu erarbeiten. Foto: Stadtdverwaltung up-down up-down Dorfdialog wird fortgesetzt Wie sieht die Zukunft von Oldendorf aus? Bürger sind gefragt Von noz.de | 15.03.2023, 17:50 Uhr

Der Dorfdialog in Oldendorf soll wieder Fahrt aufnehmen. Die Stadt Melle lädt Bürger am Dienstag, 21. März, um 19 Uhr zu einem Dörferabend in die Alte Sägemühle ein. In Kleingruppen sollen dort konkrete Projekte entwickelt und ein Fahrplan für die Umsetzung aufgestellt werden. Drei Tage später sind junge Leute gefragt.