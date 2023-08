In diesem Artikel erfährst Du: Wie Ihr auf Facebook über die Meller Dönerläden abgestimmt habt.

Angebot und Öffnungszeiten der Dönerläden aus dem Ranking.

Was das Geheimnis des beliebtesten Döners in Melle ist.

Am 16. August wollten wir auf Facebook von Euch wissen, wo in Melle der Döner am besten schmeckt. Knapp eine Woche hattet Ihr Zeit, Eure Favoriten in die Kommentare zu schreiben. Dabei hat sich ein klarer Gewinner herausgestellt.

Insgesamt habt Ihr in mehr als 80 Kommentaren bei Facebook Eure Stimme abgegeben. Wir haben Eure Beiträge ausgezählt und eine Liste der meistgenannten Imbisse erstellt. Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Die Auszählung erfolgte am 22. August.

7. Platz: Enjoy Pizza- & Dönerlounge

Die Meller Pizza- und Dönerlounge „Enjoy“ ist 2023 hierhin umgezogen. Archivfoto: Ina Wemhöner Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf dem siebten Platz eurer Top 7 liegt die „Enjoy Pizza- und Dönerlounge“ an der Bakumer Straße in Melle, die erst vor Kurzem an diesen neuen Standort gezogen ist. Im März 2019 hat Dönerlounge-Inhaber Murat Dündar in der Bahnhofsstraße eröffnet. Anschließend erfolgte im Januar 2023 der Umzug in das Gebäude des ehemaligen Imbiss „Milano Oriental & Italian Soul Food“.

Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Di-Fr: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Sa und So: 17 bis 21 Uhr

Montag geschlossen, Di-Fr: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21 Uhr, Sa und So: 17 bis 21 Uhr Angebot: Kebabgerichte mit Hähnchen- und Kalbsfleisch: Döner, Lahmacun, Dürum/Pide/Pizza/Salat/Pommes/Schnitzel

Kebabgerichte mit Hähnchen- und Kalbsfleisch: Döner, Lahmacun, Dürum/Pide/Pizza/Salat/Pommes/Schnitzel Lieferservice: Ja

Ja Anfahrt und Kontakt: Bakumer Str. 4, 49324 Melle, Telefon: 05422 9817303

6. Platz: Yilmaz Delikato Grill

Der Delikato Grill an der Riemsloher Straße hat es bei der Döner-Umfrage auf den 6. Platz geschafft. Foto: Hannah Baumann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der „Delikato Grill“ an der Riemsloher Straße von Inhaber Yilmaz Atar hat es in der Umfrage auf den sechsten Platz geschafft. Hinter der offenen Theke können die Kunden den Drehspieß und die frischen Zutaten begutachten.

Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Di-So: 12 bis 21 Uhr

Montag geschlossen, Di-So: 12 bis 21 Uhr Angebot: Kebabgerichte mit Hähnchen- oder Rindfleisch: Kebab-Tasche, Lahmacun, Dürum/Pizza/Pommes/Schnitzel

Kebabgerichte mit Hähnchen- oder Rindfleisch: Kebab-Tasche, Lahmacun, Dürum/Pizza/Pommes/Schnitzel Lieferservice: Nein

Nein Anfahrt und Kontakt: Riemsloher Str. 1, 49324 Melle, Telefon: 05422 926546

5. Platz: Istanbul Grill

Koch Ekrem Durmaz (links) und Geschäftsführer Alaa Eddin Alali Albati vom „Istanbul Grill“. Archivfoto: Christina Wiesmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf den fünften Platz im Ranking hat es das Restaurant „Istanbul Grill“ geschafft. Im Juni dieses Jahres hat der „Istanbul Grill“ in Melle-Mitte am Herrenteich eröffnet. Ekrem Durmaz, der schon im alten „Istanbul Grill“ beim E-Center an der Gesmolder Straße dabei war, unterstützt Geschäftsführer Alaa Eddin Alali Albati als Koch und bereitet die türkischen Spezialitäten zu.

Öffnungszeiten: Mittwoch geschlossen, Mo, Di, Do, So: 11.30 bis 22 Uhr, Fr und Sa: 11.30 bis 23 Uhr

Mittwoch geschlossen, Mo, Di, Do, So: 11.30 bis 22 Uhr, Fr und Sa: 11.30 bis 23 Uhr Angebot: Kebabgerichte: Kebab-Tasche, Lahmacun, Dürum/Pizza/Aufläufe/Nudeln/Salat/Pommes/Falafel

Kebabgerichte: Kebab-Tasche, Lahmacun, Dürum/Pizza/Aufläufe/Nudeln/Salat/Pommes/Falafel Lieferservice: Ja

Ja Anfahrt und Kontakt: Herrenteich 39, 49324 Melle, Telefon: 05422 6015495

4. Platz: „La Pidö“

Murat Sünnetci betreibt den Imbiss „La Pidö“. Archivfoto: Tanja Korte Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Seit Oktober 2022 hat der Imbiss „La Pidö“ in der Gesmolder Straße seine Türen für hungrige Gäste geöffnet. Der Name „La Pidö“ ist eine Abkürzung und steht für das kulinarische Angebot: Lahmacun, Pizza und Döner. Dort, wo früher das Restaurant Istanbul Grill war, bietet der neue Geschäftsinhaber Murat Sünnetci mit seinem Team türkische Speisen und Pizza an.

Öffnungszeiten: Mo-Sa: 11.30 bis 21.30 Uhr, So: 13 bis 21 Uhr

Mo-Sa: 11.30 bis 21.30 Uhr, So: 13 bis 21 Uhr Angebot: Kebabgerichte mit Puten- und Kalbsfleisch: Döner-Tasche, Lahmacun, Dürum/Pizza/Salat/Pommes/Falafel/Chicken-Gerichte

Kebabgerichte mit Puten- und Kalbsfleisch: Döner-Tasche, Lahmacun, Dürum/Pizza/Salat/Pommes/Falafel/Chicken-Gerichte Lieferservice: Ja

Ja Anfahrt und Kontakt: Gesmolder Str. 39, 49324 Melle, Telefon: 05422 9816868

3. Platz: Restaurant Bollywood

Das Team von Bollywood: Ranjit Singh (von links) und Jagdish Kaur Foto: Sophie Wehmeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im August 2020 hat in Melle das indische Restaurant „Bollywood“ eröffnet. Dort gibt es natürlich, wie sich vermuten lässt, indische Gerichte: Currys mit Lamm, Hähnchen oder vegetarisch. Allerdings tischen die beiden gebürtigen Inder auch Döner, Pizza und Schnitzel auf.

Ranjit Singh schneidet das Döner-Fleisch für den nächsten Lahmacun. Foto: Sophie Wehmeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Öffnungszeiten: Dienstag geschlossen, Mo, Mi, Do, Fr: 11 bis 23 Uhr, Sa und So: 14 bis 23 Uhr

Dienstag geschlossen, Mo, Mi, Do, Fr: 11 bis 23 Uhr, Sa und So: 14 bis 23 Uhr Angebot: Kebabgerichte mit Hähnchen- und Kalbsfleisch: Döner-Tasche, Dürum/Curry mit Hähnchen, Lamm und vegetarisch, Pizza/Salat/Nudeln/Schnitzel/Kartoffelauflauf, Chicken-Gerichte

Kebabgerichte mit Hähnchen- und Kalbsfleisch: Döner-Tasche, Dürum/Curry mit Hähnchen, Lamm und vegetarisch, Pizza/Salat/Nudeln/Schnitzel/Kartoffelauflauf, Chicken-Gerichte Lieferservice: Ja

Ja Anfahrt und Kontakt: Königsberger Str. 6, 49324 Melle, Telefon: 05422 958339

2. Platz: Meller Kebap Haus

Das Team vom Meller Kebap Haus hätte zwar lieber den ersten Platz erreicht, freut sich aber auch über Platz zwei: Mehmet Salih Irmak (von rechts), Nihat Yildizdag, Mohamad Morad, Hasan Akkilic. Foto: Sophie Wehmeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das „Meller Kebap Haus“ an der Kampstraße hat es im Ranking auf den zweiten Platz geschafft. Zwar hätte Inhaber Nihat Yildizdag lieber den ersten Platz belegt, „aber ich gönne es auch unserem Konkurrenten“, zeigt sich der Restaurantbesitzer fair. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte Bockstette hat das „Meller Kebap Haus“ im März 2023 mit einer italienisch-türkischen Küche eröffnet.

Beim Lahmacun zubereiten: Nihat Yildizdag (von links) und Mehmet Salih Irmak. Foto: Sophie Wehmeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Für Yildizdag zählt neben den frischen Zutaten auch die Harmonie im Team und der Kontakt zu den Kunden: „Unser Döner wird mit Liebe gemacht und das merken die Kunden.“ Bis auf das Fleisch und die Brote bereitet das Meller Kebab Haus alle Zutaten täglich frisch zu. „Wir versuchen immer unser Bestes zu geben, deshalb schmeckt es den Leuten hier auch so gut.“

Öffnungszeiten: Dienstag geschlossen, Mi-Mo: 11.30 bis 22 Uhr

Dienstag geschlossen, Mi-Mo: 11.30 bis 22 Uhr Angebot: Kebabgerichte: Kebab-Tasche, Lahmacun, Rollo/Pizza/Nudeln/Pommes/Schnitzel/Salate

Kebabgerichte: Kebab-Tasche, Lahmacun, Rollo/Pizza/Nudeln/Pommes/Schnitzel/Salate Lieferservice: Ja

Ja Anfahrt und Kontakt: Kampstraße 13, 49324 Melle, Telefon: 05422 41274

1. Platz: Harput Grill

Den besten Döner in Melle gibt es laut Facebook-Umfrage im Harput Grill bei Tekin Mediogullari. Foto: Sophie Wehmeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Den ersten Platz belegt der Harput Grill in Bruchmühlen mit knapp 20 Stimmen Vorsprung. Inhaber Tekin Mediogullari führt den Dönerladen beinahe seit 20 Jahren und kann auf seine Stammkundschaft zählen.

Und so sieht der beste Döner Melles beim Harput Grill aus, wenn er fertig ist. Foto: Sophie Wehmeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Kunden kommen aber vor allem, weil der Döner so gut schmeckt, weiß der 52-Jährige: „Der Döner muss saftig bleiben und die Qualität steht an erster Stelle – dann sind die Leute zufrieden.“ Außerdem muss auch „ordentlich was drin sein“, findet Mediogullari, der deshalb auf große Portionen setzt.