Dennis Greiff ist in dieser Saison der beste Torschütze des SC Melle. Duell mit dem Schlusslicht Dennis Greiff und der SC Melle sind vor dem Heimspiel gegen Steinfeld gewarnt Von Sven Schüer | 13.04.2023, 13:55 Uhr

Er steht sinnbildlich für den Aufschwung des Fußball-Landesligisten SC Melle: Stürmer Dennis Greiff traf am Osterwochenende viermal in zwei Spielen. Gegen Schlusslicht Steinfeld ist der SCM am Freitag aber gewarnt.