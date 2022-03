André Teixeira-Gomes trainiert den TV Neuenkirchen übergangsweise bis zum Sommer. FOTO: Fupa/TV Neuenkirchen Erstes Punktspiel in Dissen Das will Neu-Trainer André Teixeira-Gomes in Neuenkirchen erreichen Von Sven Schüer | 03.03.2022, 15:21 Uhr

Der TV Neuenkirchen eröffnet das Pflichtspieljahr in der Fußball-Kreisklasse mit einem Gastspiel bei der TSG Dissen am Sonntag (15 Uhr). Mit André Teixeira-Gomes steht dann ein neuer Trainer an der Seitenlinie.