Am 22. Juni brannte eine Halle des Sägewerks in Meesdorf ab. FOTO: Stefan Gelhot Industriebetrieb, Strohlager, Schweinestall Das waren die schlimmsten Brände der vergangenen Jahre in Melle Von Christina Wiesmann | 25.06.2022, 10:02 Uhr

Das Feuer am 22. Juni in einem Meesdorfer Sägewerk hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Es löste einen der größten Meller Feuerwehreinsätze der vergangenen Jahre aus. In einem Rückblick erinnern wir an andere aufsehenerregende Brände in Melle - und springen zunächst ins Jahr 2007 zurück.