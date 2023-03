Traumwetter und tolle Aktionen in der Innenstadt: Der „Riesenspaß“ zog tausende Besucher an. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Tausende Besucher in der Innenstadt Traumwetter und lange Schlangen: So verlief der Meller Riesenspaß Von Simone Grawe | 19.03.2023, 17:41 Uhr

Riesen-Walkacts, sechs riesige Spielstationen, ein Zirkuszelt vor dem Rathaus, jede Menge Besucher in den Cafés und in den Eisdielen und dazu volle Geschäfte: Tausende Besucher tummelten sich beim Frühlingserwachen in der Meller Innenstadt. Beim „Riesenspaß“ war aber vor allem Geduld angesagt.