Marco ist dieses Jahr seit 20 Jahren als Ritter auf den Mittelaltermärkten in der Region unterwegs. Foto: Niclas Kaehlert up-down up-down Fabelhaftes Melle Das sind die Menschen, die in Melle ins Mittelalter abtauchen Von Niclas Kaehlert | 31.10.2022, 12:08 Uhr

Schwert, Schild und Lederkluft – auf dem mittelalterlichen Markt beim Stadtfest „Fabelhaftes Melle“ verkörpern Organisatoren, Darsteller und Verkäufer am Kohlbrink noch bis Dienstag das Lebensgefühl aus dem Zeitalter der Ritter und Gaukler. Doch was bewegt Menschen dazu, mehrere Wochenenden im Jahr in vergangene Zeiten zurückzureisen?