Unzählige Friedenstauben in der Turnhalle machten deutlich, worum es den Jugendlichen geht. FOTO: Anke Schneider up-down up-down Die Absolventen 2022 Abschlussschüler der Lindenschule Buer haben Sehnsucht nach Frieden Von Anke Schneider | 25.06.2022, 15:30 Uhr

35 junge Menschen sind aus der Lindenschule in Melle-Buer entlassen worden. Unter dem Motto „Abflug ins Leben“ hatten sie zu einer bunten Feier in die Turnhalle eingeladen. Das Besondere: In der Turnhalle waren nicht nur Menschen - sondern auch ebenso viele Vögel.