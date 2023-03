Geschlossen: das Restaurant Aspasia an der Gerdener Straße. Foto: Simone Grawe up-down up-down „Versuchen Sie es später wieder“ Keine Pizza, keine Pasta: Restaurant Aspasia in Melle geschlossen Von Simone Grawe | 17.03.2023, 15:14 Uhr

Wer in diesen Tagen im Restaurant Aspasia in Melle eine Pizza oder Pasta bestellen möchte, geht leer aus. Der Betrieb an der Gerdener Straße ist geschlossen. „Vorübergehend“ steht auf einem Schild.