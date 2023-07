Dreh- und Angelpunkt ist der offene Jugendbereich mit dem Jugendcafé. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Festakt und Party geplant Meller Jugendzentrum B10 wird Freitag eröffnet – wir gucken jetzt schon rein Von Simone Grawe | 05.07.2023, 17:20 Uhr

Auf diesen Tag können sich die Meller Jugendlichen so richtig freuen: Am Freitag, 7. Juli, wird das Jugend- und Kulturzentrum B10 feierlich eröffnet. Zwei Tage vor der Eröffnung werfen wir einen Blick in das Innere. Welche besondere Überraschung sich dort verbirgt, bleibt bis zur Einweihung ein großes Geheimnis.