Mit dem Logo des Vier-Dörfer-Treffens 2023: (vordere Reihe, von links) Eugen Kunze, Andreas Nixdorf, Stephan Leiwe und Gottfried Müller sowie (hintere Reihe, von links) Christin Wagner, Dagmar Stachorra und Charlotte Johansson. Foto: Stadt Melle up-down up-down Anmeldungen jetzt möglich Das können Meller beim Vier-Dörfer-Treffen im französischen Eecke erleben Von noz.de | 16.02.2023, 08:40 Uhr

Seit 60. Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den sogenannten „Eichen“-Dörfern: Eicken-Bruche in Deutschland, Eecke in Frankreich, Eke in Belgien und Eiken in der Schweiz. Dieses Jahr geht es für die Meller nach Frankreich zum Vier-Dörfer-Treffen. Noch werden Teilnehmer gesucht, das Programm steht derweil fest.