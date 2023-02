Blick auf das neue Jugendzentrum in Melle, das noch im Werden ist. Die Buersche Straße verläuft im Hintergrund. Foto: Karsten Grosser up-down up-down Exklusiv ist der Name nicht Das Jugendzentrum in Melle soll B10 heißen – ist das jetzt gut? Meinung – Michael Hengehold | 16.02.2023, 06:28 Uhr

B2 ist vom Tisch und das ist gut so, finden sie bestimmt im B22. Der Kurzzeitliebling 2B – to be – hätte was gehabt, aber klingt auf Deutsch zweitklassig. Nun also B10. Wie soll man das finden?