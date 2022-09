Am Wochenende präsentieren Gaukler und Ritter ein längst vergessenes Zeitalter: Der Mittelaltermarkt findet im Bürgerparkt Wellingholzhausen statt. Archivfoto: Beckmann / De Holthusener up-down up-down Eintritt ist frei Mittelaltermarkt in Wellingholzhausen: Das erwartet die Gäste Von Ina Wemhöner | 06.09.2022, 11:03 Uhr

Ritter, Gaukler und Mägde werden am 10. und 11. September 2022 nach langer Corona-Pause im Bürgerparkt in Wellingholzhausen die alte Schmiede- und Handwerkskunst aus vergangenen Zeiten vorzeigen. Die Besucher können somit erneut in ein mittelalterliches Ambiente eintauchen.