Was findet wo und wann statt? Die Gesmolder Veranstalter wollen in diesem Jahr mit ihrer Kirmes-Meile entlang der Gesmolder Straße wieder in ihre Bestform zurückkehren: Das beliebte Fest findet von Samstag, 16. bis Montag, 18. September 2023 somit in der ursprünglichen Größe wie vor Corona statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Samstag, 16. September : Ab 14 Uhr ist Marktbeginn, 15 Uhr: Familienmesse in der St. Petrus Kirche Gesmold und um 16 Uhr Eröffnung mit Verteilung von Lebkuchenherzen und Freikarten am Femlindenplatz.

: Ab 14 Uhr ist Marktbeginn, 15 Uhr: Familienmesse in der St. Petrus Kirche Gesmold und um 16 Uhr Eröffnung mit Verteilung von Lebkuchenherzen und Freikarten am Femlindenplatz. Sonntag, 17. September: Um 11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Autoscooter bei Breeck, anschließend Platzkonzert der Blaskapelle Gesmold. Ab 12 Uhr ist Marktbeginn.

Um 11 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst auf dem Autoscooter bei Breeck, anschließend Platzkonzert der Blaskapelle Gesmold. Ab 12 Uhr ist Marktbeginn. Montag, 18. September: Ab 14 Uhr startet der Markt.

Neben altbekannten und bewährten Programmelementen, wie der Kirmeslauf, sollen auch viele neue Highlights 2023 mit dabei sein, die beim Publikum auf große Resonanz stoßen werden, erhofft sich der Vorsitzende des Kirmes-Ausschusses, Harald Kruse. Demnach sind in diesem Jahr 140 Fahrgeschäfte, Verkaufsbuden, Unterhaltungsangebote und Verzehrstände auf dem Gelände zu finden. Damit dürfte das Volksfest mit seiner mehr als 500-jährigen Tradition wieder Zehntausende von Besuchern aus dem Osnabrücker Land, aus dem ostwestfälischen Raum und aus dem Münsterland anlocken, so Ortsbürgermeister Michael Weßler.

Archivfoto: Stefan Gelhot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Riesenschaukel und ein neues Action-Fahrgeschäft

Was erwartet die Besucher an Fahrgeschäften? Unter den Fahrgeschäften sind in diesem Jahr wieder mit dabei: der Autoscooter, Break-Dancer, Fly Over 2, Musikexpress, das Actionkarussell „Heroes“, ein Raumschiff-Simulator sowie die Riesenschaukel X-Factor.

Archivfoto: Stefan Gelhot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Marktmeisterin Sabine Schlüter verspricht aber auch viele Neuheiten, zum Beispiel das Action-Fahrgeschäft „Rock & Roll“, das für puren Nervenkitzel sorgen soll. „Der Hauptarm wird angehoben und gedreht. Seitliche Gondeln schaukeln und drehen sich ebenfalls am Arm. Dann überschlagen sie sich“, erklärt Schlüter.

Weiteres Novum ist die „Verrückte Farm“ – ein Laufgeschäft auf drei Ebenen, bei dem es verschiedene Hindernisse zu überwinden gilt. „Und da die Kirmes auch ein Ereignis für Kinder ist, haben wir als weitere Neuheit ‚Das große Krabbeln‘ verpflichtet“, verkündet die Marktmeisterin weiter. Dieses Angebot bestehe aus einem Parcours mit Rutschen und Wackelbrücken sowie aus einer Spielwiese und einem Bälle-Bad.

500 Freikarten für Besucher

Was ist sonst noch geplant? Auch am Kirmesprogramm wurde wieder intensiv gearbeitet, denn das gehört zur Gesmolder Kirmes einfach dazugehören, so die Veranstalter: Dazu gehört der Kirmeslauf, den der SV Viktoria Gesmold bereits am Freitag ausrichtet, oder die am Samstag stattfindende Kirmeseröffnung auf dem Femlindenplatz, bei der es kostenlose Lebkuchenherzen für die Kinder und Freibier für die Erwachsenen gibt. Anlässlich der offiziellen Eröffnung werden zudem 500 Freikarten an die Besucher verteilt, versprechen die Organisatoren des Weiteren.

Archivfoto: Stefan Gelhot Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Hinzu kommt am Sonntag die feierliche Kirmes-Messe auf dem Autoscooter, der sich ein Platzkonzert der Blaskapelle Gesmold anschließt. Und schließlich am Montag der Kirmes-Empfang als Abschluss der drei Tage mit vielen bekannten geladenen Gästen.