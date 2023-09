1) Was wurde entschieden?

Es ging am Dienstagabend im Bildungsausschuss der Stadt Melle um nicht weniger als eine Weichenstellung für die nächsten Jahrzehnte. Soll die Stadt weiterhin ihre drei Oberschulen in Buer, Melle-Mitte und Neuenkirchen unterhalten, können es weniger sein oder gibt es Alternativen wie eine weitere Gesamtschule?

Die SPD plädierte dafür, den sogenannten Schulstrukturprozess wie geplant bis zum ersten Quartal 2024 weiterzuführen und dann zu entscheiden. Grüne, CDU und FDP möchten allen drei Schulen eine Bestandsgarantie aussprechen, den Prozess beenden und in einen Entwicklungsprozess überführen. Soll heißen: Sanierung/Umbau/Erweiterung konkret angehen. Sie setzten sich durch.

2) Pro und Contra: Was ist jeweils das Hauptargument?

SPD, UWG und Verwaltung sagen: Lasst uns erst alle Daten und Fakten zusammentragen und dann entscheiden. Je nach Sprecher und Ansicht bedeutet das zwei bis sechs weitere Monate. Die finale Abstimmung war für die Ratssitzung im März 2024 vorgesehen, die Vorentscheidung wäre eher gefallen.

CDU, Grüne und FDP sind der Meinung, es lägen genug Informationen vor, um zu einer Entscheidung zu gelangen.

3) Ist die Entscheidung endgültig?

Nein. Erstens muss der Stadtrat in seiner Oktobersitzung abschließend entscheiden. Ausschüsse bereiten die Ratsabstimmungen lediglich inhaltlich vor, damit im Stadtrat nicht 30 bis 40 Themen ausführlich diskutiert werden müssen.

Zur Sitzung hatten sich rund 50 Zuhörer eingefunden. Schon an dieser sehr hohen Zahl lässt sich ablesen, dass wichtige Themen besprochen wurden. Foto: Michael Hengehold Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zum Vergleich: Die Sitzung am Dienstagabend hatte zwei Hauptpunkte, sie dauerte vier Stunden. Dass der Rat der Stadt zu einem anderen Beschluss kommt, ist aber mehr als unwahrscheinlich.

4) Ist sicher, dass alle drei Oberschulen in Melle eine Zukunft haben?

Ja – zumindest fürs Erste. Vor 15 Jahren wusste niemand, dass Haupt- und Realschulen abgeschafft würden. Die Landespolitik spielt in der Bildung immer eine wichtige Rolle. Außerdem gewährt der Antrag von CDU/Grünen/FDP die Bestandsgarantie ausdrücklich nur, solange die Schulen mindestens zweizügig sind, also im fünften Jahrgang immer zwei Klassen eingerichtet werden können. Was das genau bedeutet, ist offen. Wird eine Schule abgewickelt, sobald ein fünfter Jahrgang nur einzügig ist?

5) Wie geht es jetzt weiter?

Wenn der Rat im Oktober beschlossen hat, dass nicht weiter grundsätzlich diskutiert wird, muss über die künftige Ausgestaltung der drei Schulen gesprochen werden. Zunächst müsste priorisiert werden. Soll die Wilhelm-Fredemann-Oberschule in Neuenkirchen, die Lindenschule in Buer oder die Ratsschule zuerst angepackt werden? Mehr als eine zur selben Zeit wird finanziell und personell kaum zu stemmen sein.

6) Was muss gemacht werden?

In allen drei Schulen gibt es erheblichen Sanierungsbedarf. Außerdem die Frage, ob sie zukünftig Schwerpunkte setzen wollen – und wenn ja, welche? Davon wäre zum Teil abhängig, ob nur saniert und/oder umgebaut/angebaut wird.

7) Wie lange dauert das?

Da in allen drei Stadtteilen eine energetische Sanierung erforderlich ist, müssen alle Gebäude bis auf die Grundmauern entkleidet werden. Aufwendiger geht es kaum. Pro Schule kann man einen Zeitraum von Planung bis Fertigstellung von bis zu fünf Jahren annehmen. Werden sie nacheinander angefasst, würde die letzte Oberschule also erst Mitte bis Ende der 30er-Jahre in neuem Glanz erstrahlen.