Das Ladenlokal Kretschmann am Markt in Melle steht zur Vermietung. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Inhaber Sören Maßmann äußert sich Darum wird Kretschmann am Markt in Melle zur Vermietung angeboten Von Michael Hengehold | 28.04.2023, 06:06 Uhr

„Ladenlokal direkt am Markt in Melle!“ So bewirbt ein Maklerbüro die Vermietung der Kretschmann Genuss Company von Sören Maßmann, die auch die Postagentur beinhaltet. Wir haben den Inhaber gefragt, ob er aufhören will.