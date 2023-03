Eine Stunde Kinder-Reha beim SuS Buer. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Eine Insel für die Kinder Kleine Teilnehmer ganz groß: Darum ist der Kinder-Reha-Kurs von SuS Buer so beliebt Von Sven Schüer | 25.03.2023, 09:40 Uhr

Als einer der wenigen Grönegauer Sportvereine bietet SuS Buer Rehabilitationskurse für Kinder an. Immer dabei ist Kursleiterin Bianca Prause, die den Reha-Kurs 2017 in die Wege geleitet hat. So trainieren die kleinen Teilnehmer.