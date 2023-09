Über diese Symptome klagen Patienten Corona-Infektionen nehmen zu: So ist die Lage in Melle aktuell Von Ina Wemhöner | 20.09.2023, 06:10 Uhr In Melle steigt die Zahl an Corona-Fällen. Typische Corona-Symptome bei der aktuellen Variante sind Halsschmerzen, Husten, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit. Aber die Symptome sind laut Meller Ärzten vielseitig. Symbolfoto: imago images up-down up-down

Seit einigen Wochen steigt die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland laut RKI kontinuierlich an. Das spiegelt sich auch in der Stadt Melle wider. Doch welche Symptome nehmen die Patienten derzeit bei der aktuellen Variante überhaupt wahr?