Die Handballer der Eickener SV haben das erste von zwei Spielen der englischen Woche gewonnen. Nils Sundermann – hier im Spiel gegen Neuenhaus/Uelsen – war bei den Hunte-Aue Löwen II viermal erfolgreich. FOTO: Laura Beckmann Verbandsliga Coole Eickener Handballer gewinnen Nachholspiel bei Hunte-Aue Löwen Von Heike Dierks | 29.04.2022, 17:07 Uhr

Erfolgreicher Start in die englische Woche: Die Verbandsliga-Handballer der Eickener SV haben in der Schlussphase des Nachholspiels bei der HSG Hunte-Aue Löwen II Nervenstärke bewiesen und am Donnerstagabend mit 30:26 gewonnen.