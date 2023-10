Stephan Rodefeld, Vorsitzender des Vereins Buer Kultur, verspricht eine Comedy Mixshow.

„Nach ungezählten Auftritten in unzähligen Comedy-Shows, bei Karnevalssitzungen sowie auf Kreuzfahrtschiffen und Betriebsfeiern meldet sich Hamburgs Klamaukmaschine mit seinem neuen Programm zurück“, heißt es in der Ankündigung. Es trägt den Titel „Wollidiot“ und ist nach Angaben des Veranstalters „ein überbordendes Füllhorn der anspruchslosen Abendunterhaltung“.

Der Wolli präsentiert im B22 sein neues Programm „Wollidiot.“ Foto: Büro für Erstaunliches Peter Schütte Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Erasmus Stein tritt mit Zauberkunst und Comedy auf. Bekannt ist er aus den TV-Formaten „Nightwash“ und „Fun(k)haus“: Angekündigt wird ein Feuerwerk an Gags, „wenn der Kugelblitz der Zauberei die Realität einen Kopfstand machen lässt.“

Die Moderation übernehmen Stephan Rodefeld und Farina Tollewski.

Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro bei Paschke und Bahr in Melle-Buer sowie in der Wiehengebirgsbuchhandlung in Bad Essen. An der Abendkasse kosten die Tickets 17 Euro. Der Comedy-Abend beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.