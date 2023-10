„Essen und Liebe“ sind in ihrem aktuellen Programm, das den Titel „Von Liebe allein wird auch keiner satt“ trägt, zentrale Themen. Auch in ihrem dritten Programm ist Ingrid Kühne auf der Suche durch die Widrigkeiten des Alltags, mit Mann Ralf und Sohn Sven, der auch langsam erwachsen wird. „Was man als Mutter schon mal erfolgreich verdrängt“, wie Kühne in einer Pressemitteilung des Veranstalters Charakter Events erklärt.

Auch dürfe man nicht verkennen, dass zumindest ihre Männer es nicht satt werden, sie herauszufordern! Allein das Wort „satt“, bedeutet laut Duden: nicht mehr hungrig; kein Bedürfnis nach Nahrungsaufnahme mehr verspüren! Das komme in der Form für Ingrid sowieso nicht infrage.

Von Karneval zu Kabarett und Fernsehen

Die 55-Jährige aus Kerken in der Nähe von Düsseldorf hat ihre ersten Bühnenerfahrungen im Karneval gesammelt. Mit zwölf Jahren stand sie mit ihrer Mutter im plattdeutschen Theater erstmals auf der Bühne. Der Beginn ihrer Karriere als Kabarettistin allerdings kam erst mit Anfang 40. „Ich war Vollzeitmama und als unser Sohn mich weniger nötig hatte, habe ich das immer etwas mehr ausgebaut. Dass es aber so gut laufen würde, damit hätten wir niemals gerechnet“, so Kühne. Für die Unterstützung von ihrem Mann und Sohn ist sie sehr dankbar.

Mit den Wurzeln aus dem Karneval mache sie nun gute Laune zwischen Kabarett und Comedy. Kühne trat schon in einige Male im Fernsehen auf, hatte Auftritte in der Ladies Night und im WDR produzierte Aufzeichnungen ihres Solo-Programms. Kühne ist umtriebig, hat ein Buch geschrieben oder erstellt zudem einen Podcast, zuletzt mit ihrem Kollegen Ingo Oschmann.

„Lachen ist ansteckend, Lachen öffnet Türen, Lachen stärkt das Immunsystem und Lachen macht unglaublich attraktiv“, findet Kühne und wirbt so für ihr Programm, das sie am Samstag, 7. Oktober um 19.30 Uhr im Theater Melle zeigt.