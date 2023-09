Marlene, Ikone der Filmgeschichte, Vamp und Diva: Es sind immer dieselben Legenden, die mit dem Namen Marlene Dietrich verbunden werden, seitdem sie nach ihrem Triumph als fesche Lola im Film „Der blaue Engel“ Anfang der Dreißigerjahre auszog, von Berlin aus als blonde Venus die Welt zu erobern wie ein Komet.

Am Samstag, 14. Oktober, steht die Diva beim „Meller Kulturherbst“ im Mittelpunkt einer Lesung mit Claudia Michelsen. Das Motto der um 19 Uhr im Meller Forum beginnenden Veranstaltung lautet: „Sag mir, wo die Blumen sind…“ – Erinnerungen an Marlene Dietrich. Schauspielerin Claudia Michelsen ist unter anderem bekannt für ihre Rolle als Kriminalhauptkommissarin in der ARD-Serie „Polizeiruf 110“. Zu ihren größten Erfolgen zählt die „Ku‘damm“-Fernsehserie, die zwischen den Jahren 1956 und 1963 spielt.

Mit ihrer Lesung stellt Claudia Michelsen das Leben einer Frau vor, die sich ein Leben lang systematisch dem Zugriff entzog und immer noch Rätsel aufgibt: Wie konnte sie, deren Liebhaber Erich Maria Remarque, Gary Cooper, Jean Gabin, John F. Kennedy und Yul Brynner hießen, sich als nicht schön bezeichnen? Warum zweifelte sie an ihren schauspielerischen Fähigkeiten? Und wie kam es, dass diese umschwärmte Diva ein Leben lang über Einsamkeit klagte? In den Büchern ihrer Erinnerungen hat Marlene Dietrich auf diese und andere Fragen geantwortet.

Einlass ist ab 18.30 Uhr bei freier Platzwahl, Veranstalter ist das Kultur- und Tourismusbüro Melle in Kooperation mit dem Kulturring Melle.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information im Rathaus am Markt zum Preis von 27 Euro. Weitere Infos unter Telefon 05422 965-307 und 965-311.