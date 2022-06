Egbert Schoenmaker konzertierte an der restaurierten Christian-Vater-Orgel in der Meller Petrikirche. FOTO: Conny Rutsch Egbert Schoenmaker in St.-Petri-Kirche Schwebende Melodien bei Wiedereinweihung der Meller Christian-Vater-Orgel Von Conny Rutsch | 07.06.2022, 12:46 Uhr

Schon am Vormittag war die Christian-Vater-Orgel im Pfingstfestgottesdienst feierlich wieder geweiht worden. Am Abend dann erfreuten sich viele Orgelliebhaber an einem Meisterkonzert des niederländischen Organisten Egbert Schoenmaker auf dem restaurierten Instrument.