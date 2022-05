Die 70 Mitglieder des Chors der Kathedrale St. Bavo aus Haarlem werden am 28. Mai in der Meller St. Matthäuskirche zu sehen sein. FOTO: Ton van Eck Konzerttour durch Raum Osnabrück Niederländischer Chor gastiert in Meller St. Matthäuskirche Von Johannes Kleigrewe | 26.05.2022, 11:40 Uhr

70 Mitglieder hat der Chor der Kathedrale St. Bavo im niederländischen Haarlem. Er war bereits zu Gast in verschiedenen europäischen Ländern sowie in Japan. Am Samstag, 28. Mai, tritt er nun in der Meller St. Matthäuskirche auf.