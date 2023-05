Auch den kleidungstechnischen Wandel kommentierte der Chor. Foto: Alexandra Stratmeier up-down up-down Es begann mit einer Wette „Nicht fehlerfrei, aber nah am Volk“: Chor St. Annen Sisters blickt unterhaltsam zurück Von Alexandra Stratmeier | 16.05.2023, 15:15 Uhr

Beim großen Jubiläumskonzert des Frauenchors St. Annen Sisters am Samstagabend in der Christophorus-Kirche in Neuenkirchen nahmen die Sängerinnen das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise. Das Motto: Lebensfreude pur seit 25 Jahren.