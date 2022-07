FOTO: Archiv CDU/FDP stimmt gegen Pläne Rot-grüne Mehrheit im Finanzausschuss will das Groß-Projekt Meller Hallenbad 05.10.2012, 14:12 Uhr

Über die Fortführung des geplanten Hallenbad-Projektes stritten sich die Mitglieder des Finanzausschusses in einer sachlich geführten Debatte am Donnerstagabend im Stadthaus am Schürenkamp. Dabei standen sich, wie schon zwei Abende zuvor im Sportausschuss, zwei Lager gegenüber: SPD (4) und Grüne (2) stimmten für eine Haushaltsplanung mit den Investitionen (3,1 Millionen Euro 2013 und 4,7 Millionen Euro 2014) für das Hallenbad, CDU (4) und FDP (1) votierten für eine Haushaltsplanung ohne diese Verpflichtungsermächtigungen.