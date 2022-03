Martin Mormann und Matthias Templin (von links) verschaffen sich in der Eschsiedlung ein Lagebild. Im Hintergrund befindet sich der avisierte Bauplatz des Vierparteienhauses. FOTO: CDU Neuenkirchen/Timo Radke Stadt Melle argumentiert dagegen Zu wenig Parkplätze? Neuenkirchener CDU will Stellplatzschlüssel ändern Von Anke Schneider | 04.03.2022, 06:20 Uhr

1,25 Stellplätze sind derzeit pro Wohneinheit in Melle vorgesehen. Das möchte die Neuenkirchener CDU-Fraktion ändern - zumindest für den Außenbereich. In der kommenden Ortsratssitzung am 10. März wollen die Christdemokraten einen Antrag einreichen, nachdem es künftig zwei Stellplätze pro Wohneinheit geben soll.