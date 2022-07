Die Tage sind ausgefüllt mit Besprechungen in ihrer Fraktion und geprägt von Kennenlern-Gesprächen auf verschiedenen Ebenen. „Schon der erste Tag war für mich ein besonderes Gefühl, weil ich den Landtag erstmals nicht als Besucher erlebt habe“, sagte sie. Zurzeit drehe sich viel um Organisatorisches. So stehe noch nicht fest, ob sie ein eigenes Büro erhalte oder sich eines mit einem Fraktionskollegen teile. Sicher sei nur, dass sie einen Referenten einstellen werde. „Sonst ist das auf Dauer hier nicht zu schaffen.“ Ihr Vorgänger Ernst-August Hoppenbrock habe sie bei vielen Gesprächen begleitet, Kontakte vermittelt und Türen geöffnet. „Das war sehr hilfreich.“

Die Stimmung bei der ersten Fraktionssitzung sei wegen des Regierungsverlustes bedrückt gewesen. „Aber wir akzeptieren natürlich das Votum der Wähler und nehmen die Oppositionsrolle entsprechend ernst“, kündigte Gerda Hövel an. Momentan werde die Sitzung am nächsten Dienstag vorbereitet, bei der es um die Verteilung der Ausschüsse geht. Die Abgeordnete aus Melle interessiert sich in dieser Reihenfolge für die Ausschüsse Bildung, Wirtschaft oder Soziales.

Sie will sich keine Wohnung in Hannover nehmen, sondern falls notwendig dort im Hotel übernachten und ansonsten vorzugsweise mit der Bahn pendeln. „Ich habe es in Melle ja nicht weit zum Bahnhof.“

Auf die Frage, was sie zur Trunkenheitsfahrt des potenziellen Landtagspräsidenten Busemann halte, sagte Gerda Hövel gestern: „Das kommentiere ich nicht“ und verwies an die Pressestelle ihrer Fraktion.