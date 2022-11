Wie das Carsharing mit Elektroautos in Melle funktioniert und angenommen wird. Foto: Martina Ewert up-down up-down Erweiterung auf alle Stadtteile geplant? Carsharing in Melle: So funktioniert das Ausleihen eines E-Autos Von Ina Wemhöner | 27.11.2022, 10:30 Uhr

Seit September 2020 gibt es in Melle ein Carsharing-Angebot mit E-Autos. Eine gute Alternative, wenn man sich die hohen Spritkosten ansieht. Aber nehmen die Meller das Angebot überhaupt an und ist eine Ausweitung auf andere Stadtteile geplant? Wir haben beim Autohaus Pietsch in Melle nachgefragt.