Am langen Osterwochenende kam es zu zwei Carportbränden in Melle. Die Brandursache war zunächst unklar. FOTO: Stefan Gelhot In einem Fall noch Ermittlungen Nach Carportbränden am Osterwochenende in Melle: Eine Ursache geklärt Von Ina Wemhöner | 19.04.2022, 16:08 Uhr

Ausgebrannte Autos und beschädigte Fahrzeuge – In der Nacht zu Karfreitag sowie am Ostermontag kam es in Melle zu einem Großaufgebot der Feuerwehren. Carportbrände haben verheerende Sachschäden angerichtet. Die Brandursache war zunächst unklar.