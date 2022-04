„Das heißt aber nicht, dass sie nicht noch einmal in Melle auftaucht“, gab Strecker die Hoffnung nicht auf. Zunächst wird die Skulptur, die zu den zwölf Kunstprojekten im Landkreis als Erinnerung an den 50. Todestag des Osnabrücker Künstler Friedrich Vordemberge-Gildewart zählte, aber nach Bielefeld gebracht. Dort wird sie in den nächsten Wochen in der Kunsthalle aufgestellt. „Das ist aber nur eine vorübergehende Maßnahme“, sagt Strecker.