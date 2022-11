Zum ersten Advent startet die Weihnachtsspendenaktion. Symbolfoto: imago images/Panthermedia up-down up-down Weihnachtsspendenaktion startet Schulden, Sorgen, Erschöpfung: Wie wir Menschen in Not helfen wollen und | 25.11.2022, 16:49 Uhr Von Simone Grawe Karsten Grosser | 25.11.2022, 16:49 Uhr

Am Sonntag ist der erste Advent. Während die einen an besinnliche Wochen denken, kommen andere vor Not nicht in den Schlaf. Das wollen wir ändern – zumindest für einige. Deshalb startet heute die große Weihnachtsspendenaktion. Drei starke Partner aus dem Landkreis Osnabrück bitten um Ihre Unterstützung.