Ein kleiner Elektro-Bus soll bald in Melle und den Ortschaften unterwegs sein und zu virstuellen Haltestellen fahren. Das Projekt soll 2024 an den Start gehen. Symbolfoto: Marcus Brandt / dpa up-down up-down Neues Modellprojekt „On-Demand-Verkehr“ E-Bus per App in Melle bestellen: Das Konzept der Zukunft hat Anlaufschwiergkeiten Von Ina Wemhöner | 08.03.2023, 06:12 Uhr

Per App soll es bald möglich sein, sich in Melle einen kleinen Elektro-Bus zu bestellen. Dieser bringt die Fahrgäste zum Beispiel von Buer nach Wellingholzhausen oder in die Innenstadt. Das Konzept wird derzeit geplant. Aber wann werden die ersten Fahrten möglich sein und wo gibt es bereits Probleme?