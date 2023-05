Fantastisches Wetter hatten die Bürgerschützen aus Bakum am Samstag zum Festumzug durch Melle. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Festumzug durch die Innenstadt Ein Horrido aus der Königskutsche: Bürgerschützen aus Melle-Bakum feiern Schützenfest Von Christina Wiesmann | 28.05.2023, 11:40 Uhr

Es gibt sie, so Tage, an denen einfach alles passt. Am Samstag war so ein Tag. Denn zum Auftakt ihres Schützenfestes freuten sich die Bakumer Bürgerschützen über absolutes Kaiserwetter und somit beste Bedingungen für ihren Festumzug.