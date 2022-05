Mit Festumzug und Party: Am Wochenende feiert die Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle ihr Schützenfest. FOTO: Friso Gentsch Programm am 28. und 29. Mai Schützenfest der Meller Bürgerschützen-Gemeinschaft mit Public Viewing Von Christina Wiesmann | 24.05.2022, 14:52 Uhr

Am kommenden Wochenende ist es soweit: Das zweite Meller Schützenfest 2022 findet statt. Nach den Schützen aus Kerßenbrock-Küingdorf ist die Bürgerschützen-Gemeinschaft Melle an der Reihe. Was steht auf dem Programm?