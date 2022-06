Die Chance, beim Bürgergespräch mit den Riemslohern ins Gespräch zu kommen und die Vernetzung im Stadtteil zu fördern, schätzen Ortsbürgermeister Dieter Kintscher (links) genauso wie sein Stellvertreter Heiner Thöle und Melles Bürgermeisterin Jutta Dettmann. FOTO: Petra Pieper Breitbandausbau, Dorferneuerung, Geflüchtete Bürgergespräch an der Mühle Westhoyel: Das bewegt die Riemsloher Von Petra Pieper | 08.06.2022, 08:56 Uhr

Bürgerschaftliches Engagement hat in Riemsloh ganz offensichtlich die Pandemie überdauert: Beim Bürgergespräch, das stets am Freitag vor Pfingsten an der Mühle Westhoyel stattfindet, wurde das spürbar.