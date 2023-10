„Paradies“ offiziell eingeweiht Mit vereinten Kräften: Dorfbewohner in Melle-Sehlingdorf haben Treffpunkt gestaltet Von Christina Wiesmann | 23.10.2023, 16:58 Uhr Zur Einweihung des neugestalteten „Paradieses“ hatten sich zahlreiche Gäste versammelt. Foto: Stadt Melle up-down up-down

Am vergangenen Wochenende ist das „Paradies“ in Sehlingdorf eingeweiht worden. Der an der Einmündung von Sehlingdorfer Straße und Krebsheide gelegene Platz soll als Dorftreffpunkt und als Rastplatz für Wanderer und Fahrradfahrer genutzt werden.