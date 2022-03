Zwei Comedians auf der Bühne Buer-Kultur feiert gelungene Premiere im renovierten B 22 Von Anke Schneider | 06.03.2022, 15:21 Uhr

„Die Leute sind noch ein bisschen zurückhaltend“, sagt Reiner Borgmeyer, einer der Akteure im Verein Buer-Kultur. So richtig voll war der Laden bei der Premiere im renovierten B 22 nicht. Dafür war die Stimmung rundum fantastisch, was auch an der Corona-Durststrecke liegen dürften. „Ist das schön – endlich wieder lachen“, brachte es eine der Besucherinnen auf den Punkt.