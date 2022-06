Melles Stadtteil Buer wird am 1. Juli 50 Jahre alt. FOTO: Stadt Melle (Archiv) Kleine Party zum Jubiläum Buer feiert 50-jähriges Bestehen als Meller Stadtteil Von Anke Schneider | 18.06.2022, 15:21 Uhr

Am 1. Juli wurde der Landkreis Melle aufgelöst und alle Gemeinden wurden als Stadtteile von Melle eingegliedert. Dadurch wurde Melle die flächenmäßig drittgrößte Stadt in Niedersachsen. In Buer soll das 50-jährige Jubiläum gefeiert werden - und zwar im Rahmen des Schützenfestes.