Ein gelungenes Stück um die schrullige Luise Knetmann (Karin Klocke, Mitte) zeigt die Bühne Harmonie derzeit mit „Ausgerechnet Heiligabend“. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Bühne Harmonie überzeugt mit Dreiakter „Ausgerechnet Heiligabend“: Sahnestück der Unterhaltung in Wellingholzhausen Von Christina Wiesmann | 19.02.2023, 14:01 Uhr

Was für ein Spaß: Mit dem Stück „Ausgerechnet Heiligabend“ entführt das Ensemble der Bühne Harmonie das Publikum aktuell in eine ziemlich turbulente Weihnachtszeit. So war die Premiere am Freitag im Haus des Gastes in Wellingholzhausen.