Frisch aus dem Ofen gibt es auch an Ostern Brötchen in Melle. Symbolfoto: imago images/Rene Traut up-down up-down Öffnungszeiten an Feiertagen Bei diesen Bäckern in Melle gibt es an Ostern frische Brötchen Von Sara Streiter | 04.04.2023, 08:22 Uhr

Nach der Ostereiersuche folgt für viele ein reichhaltiges Frühstück. Und wie sieht es mit frischen Brötchen aus? In Melle öffnen an Ostern 2023 viele Bäcker auch an den Feiertagen: die Öffnungszeiten an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag in der Übersicht.