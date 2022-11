Wegen eines Feuers in einer Küche rückte die Meller Feuerwehr am Samstagmittag aus. Symbolfoto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Toaster auf Herd vergessen Meller Feuerwehr rückt wegen Küchenbrand in Eicken aus Von Johannes Kleigrewe | 19.11.2022, 15:25 Uhr

Alarmiert wurde die Meller Feuerwehr unter dem Einsatzstichwort Gebäudebrand und dem Hinweis, es brenne in der Küche. Vor Ort stellte sich am Samstag, 19. November, dann aber schnell heraus, dass das Feuer nicht so groß wie befürchtet war: Statt der ganzen Küche brannte nur ein Toaster.