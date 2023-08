Brandursache unbekannt Brennende Mülltonne löst Feuerwehreinsatz in Wellingholzhausen aus Von Ina Wemhöner | 05.08.2023, 17:59 Uhr Die Feuerwehr Wellingholzhausen war am Samstagnachmittag im Einsatz. Symbolfoto: imago images/Daniel Scharinger up-down up-down

Am Samstagnachmittag ist die Ortsfeuerwehr Wellingholzhausen zu einem Feuer an einem Mehrfamilienhaus in der Küingdorfer Straße gerufen worden.