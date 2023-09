Gegen 9.20 Uhr ist der Alarm losgegangen. Es handelte sich dabei um eine CO₂-Löschanlage, die zumeist in Firmen mit Metallverarbeitung eingesetzt wird, erklärte Feuerwehrsprecher Niels Hoyermann. Die Mitarbeiter haben nach dem Signal zwei Minuten Zeit, die Halle zu verlassen, bevor das Löschgas ausgeströmt wird. „Das wird regelmäßig in dem Unternehmen geprobt, daher wissen die Mitarbeiter genau, wie sie sich verhalten müssen in solchen Fällen“, sagt Hoyermann. Derzeit dürfen die Mitarbeiter auch nicht wieder zurück an ihren Arbeitsplatz. Die Ortsfeuerwehr Melle-Mitte ist noch vor Ort.

Denn was genau zur Auslösung der Löschanlage führte, ist noch nicht bekannt. „Wir haben zwei Sonderfahrzeuge von der Kreisfeuerwehr Osnabrück angefordert, die derzeit mit Spezialausrüstung in der Firma messen und die Ursache suchen. Erst danach können wir die Halle betreten“, sagt der Feuerwehrsprecher.