Einsatzkräfte vor dem Rinderstall in Gesmold Foto: Feuerwehr Melle up-down up-down Stichflamme bei Schweißarbeiten Brand in Gesmolder Rinderstall schnell unter Kontrolle Von noz.de | 08.10.2022, 13:42 Uhr

Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz an die Straße Westberghöfen nach Gesmold gerufen. Vor Ort stellte sich das Geschehen dann allerdings als nicht so dramatisch heraus.