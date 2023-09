40 Feuerwehrleute im Einsatz Feuer in Wellingholzhausen: Vater und Sohn unternehmen erste Löscharbeiten und | 19.09.2023, 13:31 Uhr Von Ina Wemhöner Simone Grawe | 19.09.2023, 13:31 Uhr Großartige Löscharbeiten am Wintergarten waren für die Ortsfeuerwehren nicht mehr nötig. Vater und Sohn hatten das Feuer größtenteils abgelöscht. Foto: Ina Wemhöner up-down up-down

Zu einem Feuer in einem Wohnhaus in Wellingholzhausen ist es am Dienstagmittag die Feuerwehr alarmiert worden. Am Schlochterner Weg in Kerßenbrock war ein Wintergarten in Brand geraten. Für zwei Personen bestand der Verdacht, dass sie Rauchgase eingeatmet haben.