Durch eine brennende Maschine fing das Dach des Sägewerks Feuer. Mehrere Ortsfeuerwehren aus Melle und Bad Essen waren im Einsatz. FOTO: Stefan Gelhot Zwei Drehleitern vor Ort Brand in Sägewerk in Melle: Großeinsatz für Feuerwehr Von Johannes Kleigrewe | 22.06.2022, 16:07 Uhr | Update vor 55 Min.

In einem Sägewerk in Melle ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Ortsfeuerwehren aus Melle und Bad Essen waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Ein Mitarbeiter des Sägewerks wurde ins Krankenhaus gebracht.