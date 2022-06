Die Feuerwehr bekämpft mit einem Großaufgebot das Feuer. FOTO: Stefan Gelhot „Sofort Fenster und Türen schließen“ Brand im Meller Sägewerk: Feuerwehr mit mehr als 100 Kräften vor Ort und | 22.06.2022, 22:16 Uhr | Update vor 50 Min. Von Karsten Grosser Olga Zudilin | 22.06.2022, 22:16 Uhr | Update vor 50 Min.

Bei einem Brand in einem Sägewerk in Melle-Buer ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mit mehr als 100 Kräften im Einsatz. Am Mittwoch waren im Sägewerk mehrere Brände ausgebrochen. Ein Augenzeuge sprach auch von einer Explosion. Der Landkreis Osnabrück hat eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben