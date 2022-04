Im B22 spielt am Freitagabend Bosstime mit Frontmann Thomas Heinen auf. Springsteen-Fans dürfen sich freuen. FOTO: PR/Bosstime Konzert am Alten Handelsweg Rock à la Bruce Springsteen im B22 in Melle-Buer Von Simone Grawe | 27.04.2022, 12:03 Uhr

Im B22 in Buer geht es am Freitag, 29. April, rockig zu. Die Springsteen-Cover-Band „Bosstime“ gibt in der ehemaligen Kulturwerk am Alten Handelsweg ab 20 Uhr ein Konzert.