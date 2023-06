Ein Spaziergänger hatte am Samstag vor zwei Wochen diese große Blutlache im Grönenbergpark entdeckt. Archivfoto: Moritz Lührmann up-down up-down Polizei hatte Abstrich genommen Blutlache im Melle Grönenbergpark: Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Von Simone Grawe | 28.06.2023, 13:08 Uhr

Was hat es mit der Blutlache auf sich, die vor gut zwei Wochen im Grönenbergpark in Melle entdeckt wurde? Die Polizei hat den Fall jetzt an die Staatsanwaltschaft Osnabrück übergeben.